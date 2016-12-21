Рынок акций просел вслед за нефтью, вырос НКНХ на новостях

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в среду распродажами на фоне просевшей нефти после выхода статистики Минэнерго США о росте запасов нефти; выросли бумаги "Нижнекамскнефтехима" на новостях о продаже пакета компании "Татнефтью" с премией к рынку.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2212,33 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1140,88 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар просел до 61,1 рубля (-0,36 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -2,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,7%).

Обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) поднимались в среду до 185,34 рубля (новый исторический пик), после чего скорректировались до 174,71рубля (-0,7%), "префы" выросли до 129,63 рубля (+0,9%, максимум дня и новый пик - 131,49 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

Фондовая Европа в среду проседает (FTSE, S&P 350 теряют 0,2-0,3%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%) и подешевела нефть на статистике Минэнерго США.

Отраслевой American Petroleum Institute сообщил во вторник, что резервы нефти в США снизились на 4,1 млн баррелей - на этой статистике цены Brent поднимались утром в среду к $56 за баррель. Также поддержку нефти оказали новости, что президент США Барак Обама запретил бурение новых нефтяных и газовых скважин в федеральных водах в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Запрет на продажу прав на добычу нефти "на неопределенный срок", к которому также присоединилась Канада, распространяется на обширные участки около побережья Аляски в Чукотском море и почти на все море Бофорта. В Атлантическом океане бурение будет запрещено вдоль побережья от штата Мэн на крайнем северо-востоке до Вирджинии.

Тем временем, вышедшая в среду вечером статистика Минэнерго США о запасах оказалась негативной для рынка: резервы нефти на прошлой неделе выросли на 2,256 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей, хотя снижение запасов бензина и дистиллятов превысили ожидания.

В итоге стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду просела до $55,04 за баррель (-0,6%), цена WTI - до $53,1 за баррель (-0,4%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Игоря Арнаутова, утром рынок акций РФ поддержали подросшие индексы в Китае благодаря снижению опасений по поводу дефицита банковской ликвидности в КНР после скандала с Sealand Securities. Кроме того, комиссия по государственным активам Китая сообщила о продвижении реформ смешанной собственности в телекоммуникационном секторе, а также в авиации и обороне.

Европейские рынки просели вслед за бумагами банков. Бумаги итальянского Banca Monte Dei Paschi упали после доклада о ликвидности, которая может быть исчерпана уже через 4 месяца, что увеличивает риски финансового сектора Евросоюза.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в среду рынок акций консолидировался под уровнем 2230 пунктов по ММВБ, а нефть не оставляла попыток роста. Инвесторы оптимистично настроены в отношении сырьевого рынка и не сомневаются в соблюдении договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК с нового года, и даже некоторые аналитики ожидают возникновения дефицита на рынке нефти в первом полугодии 2017г. Сокращение резервов нефти в США в декабре является сезонным фактором (в 2015 году по данным Минэнерго США запасы снижались 2 недели декабря из четырех в среднем на 4,7 млн баррелей в неделю).

Тем не менее, наиболее важным является вышедший в среду отчет Минэнерго США, показавший рост резервов, что говорит о стабильной динамике роста добычи в стране.

Активность на российском рынке с приближением рождественских праздников уже заметно сократилась: инвесторы фиксируют прибыль и ребалансируют портфели. Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в очередной раз описал свои планы по оптимизации сети отделений, внедрению новых IT-технологий и ожидания по улучшению финансовых результатов иностранных активов (которые в консолидированной отчетности снижают совокупный показатель ROE, так как в России он существенно выше). Среди аутсайдеров выступили бумаги "Сургутнефтегаза", на которые негативно влияет укрепление рубля, поскольку снижает вероятность выплаты дивидендов за 2016 год до минимально установленной отметки в дивидендной политике, отмечает С.Кирсанова.

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, пока не наблюдается масштабного коррекционного отката российского рынка от недавних максимумов. Индексы ММВБ и РТС неспешно разгружают свою накопившуюся перекупленность в форме наметившейся консолидации. Этому способствует тот факт, что фьючерсы на нефть сорта Brent сумели "устояться" в границах сравнительно высокого ценового диапазона $53-57,5 за баррель. В сложившихся условиях основные российские индексы с большой долей вероятности могут завершить уходящий год вблизи текущих значений.

Неплохо выглядят акции "Аэрофлота", где уже более года развивается устойчивое долгосрочное повышение без серьезных коррекционных спадов. Начало указанного движения примерно совпало с прекращением деятельности конкурировавшей независимой авиакомпании "Трансаэро" (MOEX: TAER). С технической точки зрения эти акции выглядят очень сильными во всех временных диапазонах. Тем не менее, назревающий слом долгосрочного восходящего движения может иметь стремительный и достаточно масштабный характер.

Продолжают пользоваться спросом акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) в связи с недавним заявлением вице-премьера РФ Дмитрия Козака о том, что правительство планирует продлить программу субсидирования процентной ставки по ипотечному кредитованию для населения. Указанная мера окажет поддержку рынку жилой недвижимости.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, рынок акций с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать Рождество, а российские инвесторы не будут открывать новые позиции, опасаясь брать дополнительные риски на длинные праздники.

Ни один из ключевых рисков в уходящем году не оправдался в полной мере. ФРС повысила ставку всего один раз, несмотря на то, что "ястребиные" заявления звучали на протяжении всего года; "жесткой посадки" в Китае не случилось, наоборот экономика показывает признаки стабилизации, а в ряде отраслей наметилось оживление, например, металлургии. Но с другой стороны, появились новые вызовы, которые будут определять динамику рынков в будущем.

Основные опасения сейчас вызывает корпоративный сектор в США. Несмотря на то, что в последнем квартале были довольно сильные финансовые отчеты, а консолидированная прибыль выросла на 2,6% после 5 кварталов снижения, в будущем негативный тренд может возобновиться. Налицо все признаки того, что экономика США находится на пике делового цикла - безработица на рекордно низких уровнях, доля прибыли в ВВП находится на высоком уровне, а рентабельность компаний близка к максимальной. Проблема в том, что потенциал дальнейшего роста сильно ограничен, так как низкая безработица вызывает опережающий рост доходов населения, что приводит к росту издержек. Также рост доходов не стимулирует рост потребления и, соответственно, не растет спрос на товары и услуги. Основные причины этого - демография и насыщение рынков при отсутствии значимого технологического прогресса.

Победа Д.Трампа в США дает надежду на то, что для ряда секторов рост издержек на оплату труда удастся компенсировать за счет смягчения регулирования и налоговой нагрузки, но широкий рынок будет под давлениями из-за снижения рентабельности.

Второй значимый риск - это политика. Процессы, начавшиеся в Европе с Brexit, продолжаются, наблюдается рост спроса на антиглобалистикие идеи и в других странах. Это может вылиться в новые проблемы в Евросоюзе, но рост протекционизма негативно отразится на мировой торговле в целом.

Поэтому в будущем году следует обратить внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 годы, а период адаптации уже пройден. Это, например, Россия, где в 2017 году ожидается возвращение роста экономики, роста инвестиций и прибылей в корпоративном секторе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду подешевели акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-8,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-6,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,9%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (-4,9%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-4%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-4%).

Выросли акции АО "Морион" (MOEX: MORI) (+39,8%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+23,1%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+7,9%), "Нижнекамскнефтехима" (+6,7%, до 73,5 рубля), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%).

Акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" выросли на новостях, что ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) продает 22% акций НКНХ (403 млн шт.) ОАО "ТАИФ" за 32 млрд рублей, сделку планируется закрыть до конца года. Таким образом, цена одной акции "Нижнекамскнефтехима" из продаваемого пакета оценена в 79,4 рубля за штуку.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,852 млрд рублей (из них 16,488 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).