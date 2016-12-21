Цены евробондов РФ в среду изменяются незначительно на фоне стабильных UST, активность низкая

Москва. 21 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов и стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 6 базисных пунктов к уровню закрытия вторника, составив 120,46% от номинала, что соответствует доходности 2,46% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 20 декабря на 3 базисных пункта, составив 100,64% от номинала. Доходность при этом снизилась на 1 базисный пункт - до 1,69% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций расширился всего на 2 пункта по отношению к 20 декабря и составил 77 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 16 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 110,72% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 5,13% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 18 базисных пунктов - до 107,52% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 5,09% годовых), с погашением в 2026 году - на 34 пункта, до 101,92% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,5% годовых), а с погашением в 2023 году - на 10 пунктов, до 105,3% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, составив 3,97% годовых).

"Сегодня в секторе российских валютных гособлигаций никакой ярко выраженной динамики цен не наблюдалось. При этом активность торгов была низкой, так как многие иностранные инвесторы уже свернули свои операции на рынке в преддверии Рождества. Отечественные игроки также снизили свою активность, что традиционно наблюдается в третьей декаде декабря", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Участники рынка сейчас обсуждают переток финансовых ресурсов из Китая, где в последнее время растут риски и наблюдается отток капитала, в Россию. Но в большей степени это касается рынка акций, а не долговых бумаг. Как считают аналитики, именно этот переток средств способствовал росту рублевого индекса ММВБ к историческим максимумам. Цены же российских еврооблигаций не могут достичь годовых максимумов из-за нестабильной динамики US Treasuries, наблюдаемой в течение последних полутора месяцев", - отметил Р.Пшонковский.