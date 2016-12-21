Падение доллара на внешних площадках удержало рубль от снижения вслед за нефтью - ИК "Велес Капитал"

"В среду большую часть дня рублю удавалось сохранять равновесие в паре с долларом, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - После прохождения днем отметки 55,8 долл. стоимость марки Brent потеряла к концу рабочего дня почти 50 центов. Однако от снижения вслед за нефтью рубль удержало падение доллара на внешних площадках. Индекс доллара в середине дня поднимался выше 103,25 пунктов, однако к концу рабочего дня скорректировался ниже 102,80 пунктов. В результате большую часть дня пара доллар/рубль двигалась в диапазоне 61,0-61,10 руб. К вечеру доллару уже приходилось бороться за отметку 61 руб. Одновременно, в паре с евро рубль терял порядка 30 коп., хотя уже вечером валюта немного скорректировалась.

Не ослабило позиции рубля и снижение цены на нефть после выхода данных по запасам и добыче В США. Стоимость марки Brent кратковременно опускалась до 55 долл, однако практически сразу же скорректировалась вверх. В результате после 18:30 рубль "удерживал" доллар ниже 61 руб. В четверг банкам предстоит вернуть 1 млрд долл. по валютным депозитам Федерального казначейства. Однако спрос на валютную ликвидность будет «балансироваться» сохраняющимся спросом на рублевые средства: банки по-прежнему предъявляют высокий спрос на инструменты рефинансирования в ЦБ, а ставка MosPrime o/n непрерывно растет уже почти неделю".