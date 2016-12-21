Ралли на рынке нефти в ближайшие дни ожидать сложно - Бинбанк

"Рынок нефти сфокусировался на данных по запасам в США, предварительные данные от API показали сокращение запасов на 4,15 млн баррелей за неделю, однако подобные новости вызывают сдержанный оптимизм, - отмечает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. - Большинство аналитиков ожидает, что официальные данные, выходящие в 18:30 в среду по Москве, скорее всего, подтвердят тенденцию, хоть и в меньшем объеме. Тем не менее, учитывая возвращение Ливии на рынок нефти (страна возобновила добычу нефти с двух крупнейших месторождений (Шарара и Эль-Филь) и начала погрузку), ралли на рынке нефти в ближайшие дни ожидать сложно. Решение Ливии добавит на рынок предложения нефти 175 тыс. баррелей в день на горизонте месяца и порядка 270 тыс. барр на горизонте трех месяцев, что сопоставимо с долей сокращения добычи нефти в России по условиям сделки с ОПЕК. Ключевые факторы, поддерживающие нефть – сделка ОПЕК – уже в рынке. В то же время мы видим высокий рост числа новых вышек в США (12 шт. за неделю) и, вероятно, рост добычи нефти в стране так же ускорится. На фоне предпраздничной недели на зарубежных площадках наиболее вероятно боковое движение на рынке".