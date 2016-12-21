Участники рынка фиксируют прибыль от скуки - eToro

После двухдневного ралли доллар подает коррективные сигналы, слегка отступая от 14-летних максимумов. EUR/USD, пользуясь случаем, снова пытается отвоевать отметку 1.04, GBP/USD стремится к 1.24, но пока безуспешно, а USD/JPY расположилась под 118.00, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ

Павел Салас.

С каждым днем торги на площадках становятся все тоньше. Игроки покидают рынок в преддверии Рождества и Нового года, что создает условия низкой ликвидности. Не отмечается и драйверов, которые могли бы расшевелить скучающие валюты – все самые значимые события уже позади. На этом фоне не исключено, что вялотекущая консолидация продолжится до конца года, хотя при пониженной ликвидности не исключены сюрпризы в виде резких краткосрочных движений валют.

Впрочем, завтра торги могут несколько оживиться, полагает эксперт. США опубликуют окончательные данные по ВВП за третий квартал. И хотя рынки больше интересует, как будет чувствовать себя экономика после смены власти в стране, изголодавшимся по катализаторам валютам может оказаться достаточно и блока статистики из Штатов, чтобы расширить сложившиеся диапазоны. По прогнозам, ожидается ускорение роста ВВП от 3,2% до 3,3%. Однако если личные расходы и доходы американских потребителей не увеличатся, этого окажется недостаточно, чтобы вызвать активные покупки доллара.

GBP/USD, несмотря на продолжающееся давление, имеет шансы возобновить рост и завершить неделю выше уровня 1.24. Для реализации этого сценария потребуется разочарование в американских данных и превышение прогнозов по британскому ВВП, который будет опубликован в пятницу. Впрочем, в случае подъема котировок речь будет идти о временном восстановлении, поскольку с фундаментальной точки зрения USD продолжает довлеть над высокодоходным GBP, привлекающим продажи на росте.