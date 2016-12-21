В будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден - УК "Альфа-Капитал"

Рынок с начала недели торгуется в предпраздничном режиме и роста активности в последние рабочие дни этого года ждать уже не стоит, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Американские и европейские инвесторы на следующей неделе будут отмечать рождество, а российские инвесторы не будут открывать новые позиции, опасаясь брать дополнительные риски на длинные праздники.

Для глобального рынка акций 2016 год оказался «бычьим» - индекс MSCI All Country World Index с начала года вырос на 6%. Но ряд площадок показал более впечатляющие результаты: так, например, российский рынок дал инвесторам 53,8% в долларах США. Лучше оказался только Бразильский рынок - 54%. Но есть и аутсайдеры: например, европейский рынок в долларах упал на 6,3%.

Подводя итоги, стоит отметить, что ни один из ключевых рисков не оправдался в полной мере. ФРС несмотря на то, что «ястребиные» заявления звучали на протяжении всего года, повысил ставку лишь один раз. «Жесткой посадки» в Китае не случилось, наоборот экономика показывает признаки стабилизации, а в ряде отраслей наметилось оживление, например, металлургия. Но, с другой стороны, появились новые вызовы, которые будут определять динамику рынков в будущем.

"Основные опасения сейчас вызывает корпоративный сектор в США, - резюмирует эксперт УК. - Несмотря на то, что в последнем квартале мы увидели довольно сильные финансовые отчеты, а консолидированная прибыль выросла на 2,6% после 5 кварталов снижения, в будущем негативный тренд скорее всего возобновится. Налицо все признаки того, что экономика США находится на пике делового цикла – безработица на рекордно низких уровнях, доля прибыли в ВВП находится на высоком уровне, а рентабельность компаний близка к максимальной. Но проблема в том, что потенциал дальнейшего роста сильно ограничен, так как низкая безработица вызывает опережающий рост доходов населения, что приводит к росту издержек. Проблема еще и в том, что этот рост доходов не стимулирует рост потребления и соответственно не растет спрос на товары и услуги. Основные причины этого – демография и насыщение рынков при отсутствии значимого технологического прогресса. Победа Трампа в США дает надежду на то, что для ряда секторов рост издержек на оплату труда удастся компенсировать за счет смягчения регулирования и налоговой нагрузки, но широкий рынок будет под давлениями из-за снижения рентабельности. Поэтому в будущем году мы будем придерживаться точечного подхода при выборе американских бумаг".

Второй значимый риск, по мнению эксперта, – это политика. Процессы, начавшиеся в Европе с Brexit’а, продолжаются, и мы видим рост спроса на антиглобалистикие идеи и в других странах. "Это может вылиться в новые проблемы в Евросоюзе, но рост протекционизма негативно отразится на мировой торговле в целом, - прогнозирует А. Шенк. - Поэтому в будущем году мы будем обращать внимание на те рынки, где пик кризиса пришелся на 2015-2016 гг., а период адаптации уже пройден. Это, например, Россия, где в 2017 году мы ждем возвращение роста экономики, рост инвестиций и рост прибыли в корпоративном секторе. Поэтому в наших портфелях мы держим долю российских бумаг высокой".