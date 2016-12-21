Российская валюта продолжает укрепляться на фоне роста нефти - "Аналитика Онлайн"

"Главным фактором роста российского рубля сейчас является подъем на нефтяном рынке, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Уверенный восходящий тренд начался после сделки ОПЕК о сокращении добычи. После этого, напомним, к сделке присоединились и другие производители, не входящие в крупнейший нефтяной картель. Подъем на рынке энергоносителей способствует укреплению российской валюты. Помимо этого, еще один фактор в пользу укрепления рубля – это налоговая неделя, которая сейчас проходит в России. До 26 декабря экспортерам предстоит уплатить НДПИ. Этот фактор традиционно оказывает поддержку российской валюте. В декабре, конечно же, этот фактор работает в меньше степени в связи с тем, что помимо выплат по НДПИ, российским компаниям, в том числе и экспортерам необходимо рассчитываться по внешним долгам. На этом фоне курс доллара держится в районе отметки 61 рубль 05 копеек. Евро опустился до отметки 63 рубля 50 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent закрепились на уровне 55 долларов 50 центов".

Эксперт напомнил, что в поддержку стабильности на валютном рынке выступает и российский центральный банк, который искусственно сокращает валютную ликвидность в ответ на высокий спрос со стороны банков на американскую валюту.

"В этих условиях у валютной пары доллар/рубль есть все шансы завершить год в диапазоне от 61 до 63 рублей, - считает Г. Задоя. - Наши рекомендации по российской валюте остаются без изменений. Тем, кто рассматривает доллар/рубль как инструмент диверсификации валютных рисков или для сбережения, рекомендуем присматриваться к покупкам в диапазоне от 60 до 61 рубля. Что касается более краткосрочных рекомендаций, то здесь мы рекомендуем присматриваться к покупкам от 61,30 или при попытках прорыва в район отметки 60,80. Цели - 62,10 или 62,90. Ну а случае роста доллара рекомендуем присматриваться к продажам в диапазоне от 62,90 до 63,50 с целями в районе отметки 61,30 или 60,80".