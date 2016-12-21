Повышение тарифа всего на 3,6% в 2017г не окажет влияния на котировки "префов" Транснефти - Sberbank CIB

Повышение тарифов на услуги "Транснефти" (MOEX: TRNF) по транспортировке нефти всего на 3,7% в 2017 году не окажет влияние на котировки привилегированных акций компании, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Накануне правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняло решение повысить тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти. По данным "Интерфакса", тариф будет повышен на ожидаемый темп инфляции в 2017 году с применением к нему коэффициента 0,9. Ранее ФАС сообщала, что моделирует на будущий год инфляцию на уровне 4,0%, то есть тариф "Транснефти" предположительно должен быть повышен на 3,6%. Окончательный показатель должен быть обнародован в четверг. Тариф для маршрута Заполярье-Пурпе установлен на уровне 399 рублей за тонну ("Транснефть" запрашивала 692 рублей за тонну)", - говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

Как отмечают аналитики, ранее в их модель оценки "Транснефти" было заложено повышение среднего тарифа на 5,4%, но при этом тариф по маршруту Заполярье-Пурпе предполагался в размере лишь 240 рублей за тонну, что соответствовало среднему значению по стране.

По мнению экспертов, "последние новости о возможном изменении тарифов приведут к снижению нашей оценки EBITDA "Транснефти" на следующий год примерно на $180 млн, то есть менее чем на 3%".

"Главный вопрос на 2017 год - придется ли "Транснефти" выплатить дивиденды в размере 50% чистой прибыли по МСФО. Если она будет вынуждена это сделать, то ей, скорее всего, придется сначала "поднять" 50% консолидированной чистой прибыли на уровень головной компании, с баланса которой выплачиваются дивиденды. Поскольку владельцы привилегированных акций получают дивиденды в размере 10% чистой прибыли головной компании, это означает увеличение выплат на "префы" приблизительно в пять раз - до $100-110 на акцию, но акционеры, вероятно, увидят их лишь в 2018 году (при выплате дивидендов за 2017 год). Впрочем, дивидендная доходность при этом все равно составит лишь около 3%", - пишут аналитики.