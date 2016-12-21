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21 декабря 2016 года 15:44
Рубль растет к доллару и евро днем в среду вслед за нефтью, доллар упал ниже 61 рубля
Москва. 21 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в среду; доллар опустился ниже 61 руб./$1, то есть к минимумам за неделю, на фоне растущей нефти и приближающегося налогового периода.
Курс доллара США составил 60,9975 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,485 руб./EUR1, снизившись на 36,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 42 копейки, до 62,12 рубля. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 68,75 копейки, до 61,1092 руб./$1, и снизил курс евро на 59,2 копейки, до 63,6086 руб./EUR1. Тенденция к росту рубля против доллара и евро сформировалась с первых же минут торгов на "Московской бирже" благодаря продолжившемуся росту нефтяных цен, которые робко росли в среду утром второй день подряд, ожидая подтверждений тенденции к снижению запасов топлива в США. Отраслевой American Petroleum Institute сообщил во вторник вечером, что резервы нефти в США снизились на 4,1 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду. В то же время запасы нефти в Кушинге, где в нефтехранилище хранятся физические объемы нефти, торгуемой на бирже NYMEX, вновь выросли на 0,6 млн баррелей. Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,67%, до $55,72 за баррель. Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,71% - до $53,68 за баррель. По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, при открытии торговой сессии в среду рубль укрепился относительно доллара до отметки 61,04 руб./$1. Чем ближе рождественские праздники, тем тоньше рынок, и уже, кажется, нет никаких идей. Главным фактором для рубля продолжает оставаться нефть. Нефтяные котировки находятся вблизи уровня $55,7 за баррель сорта Brent. Накануне Американский институт нефти сообщил о снижении запасов "черного золота" в США за неделю на 4,1 млн баррелей. За это же время снизились запасы бензина и дистиллятов. "Сегодня свою еженедельную отчетность предоставит министерство энергетики США. Большое значение для инвесторов будут иметь не только цифры по запасам, но и данные по производственным мощностям, что позволит оценить, на сколько увеличили или сократили объемы добычи американские производители. Если объемы добычи на сланцевых месторождениях в США продолжат увеличиваться, то это может свести на нет все усилия ОПЕК", - полагает В.Зотов. По его мнению, оптимизм на рынках также поддерживается ожиданием предстоящих реформ нового президента США. Накануне Дональд Трамп напомнил о своих планах по проведению налоговой реформы, правда, без указания деталей. Главная надежда инвесторов на 2017 год - повышение темпов роста американской экономики, на что, похоже, уже делает ставку ФРС США, говоря о своих намерениях ужесточать кредитно-денежную политику. Что касается рубля, то основным ориентиром пока остается нефть, которая стабильно торгуется на высоких значениях. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - 60,8-61,3 руб./$1. "Ситуация на валютном рынке практически не меняется. Рубль умеренно укрепляется под воздействием растущих цен на нефть, и это, судя по всему, основной фактор до конца года. Активность торгов будет снижаться, а на следующей неделе она будет минимальной, поэтому изменений ждать не стоит. Рубль с очень большой вероятностью закончит год в районе 61,5-62 руб./$1. Нынешнее укрепление может еще продолжаться в ближайшие дни, но перед концом года многие предпочтут зафиксировать позиции, поэтому падение может оказаться даже сильнее. Удивительно, но сейчас почти нет заявлений о том, что такой крепкий рубль вредит бюджету и экономике РФ. Видимо, они уже последуют в следующем году, поэтому ослабление до 63-65 руб./$1 более вероятно в январе", - комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. "Что касается нефти и рубля, то здесь дела идут просто прекрасно. Нефть поднялась уже до $55,7 за баррель марки Brent, доллар упал в среду до 61 руб./$1. Есть все шансы на то, что пара "доллар-рубль" выполнит прогноз о достижении 60 руб./$1 в этом году, а в I квартале 2017 года мы можем увидеть 55 руб./$1 при нефти $63-65 за баррель", - считает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев. "Нефть сегодня растет, приближаясь к отметке $56 за баррель Brent. Сегодня выйдут недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые не должны существенно повлиять на рынок, находящийся уже в предвкушении рождественских каникул. По всей видимости, нефть может сохраниться в коридоре $54-56 за баррель Brent до тех пор, пока не появятся первые данные о том, насколько в реальности была снижена добыча. Эти данные могут начать поступать в январе 2017 года", - отмечает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. По его словам, рубль против доллара показывает уверенное укрепление к отметке 61 руб./$1 на фоне крепкой нефти и позитивного движения на рынках развивающихся валют. "До конца года рубль остается позитивным, так как на следующую неделю придется пик уплаты налогов за декабрь", - полагает О.Лапшина. Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду продолжили плавно повышаться. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" прибавила еще 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,40% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) снизились на 1-3 пункта: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,55% годовых, на срок 3 месяца - на 3 б.п. (до 10,62% годовых), на срок 6 месяцев - на 1 б.п. (до 10,63% годовых).
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