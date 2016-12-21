Ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов является аномальной - TeleTrade

Безудержный оптимизм цен рисковых активов продолжается. Индекс страха VIX- показатель ухода от рисков - упал до очень низкого уровня 11,4 п. Перед выборами в США он составлял 22,5 п., напоминает аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. То есть риски, по мнению рынка, уменьшились в два раза. Позитив связан со многим. С соглашением о снижении добычи нефти, взметнувшим цены сырьевых и в целом рисковых активов. С ожиданием бюджетно-налоговых стимулов от Д.Трампа. Даже повышение ставки ФРС, делающее инвестиции дороже и обычно препятствующее росту аппетита к рискам, не остановило его. Рынок заранее учёл это и не посчитал столь важным! Индекс S&P 500 вновь штурмует исторические максимумы на 2277 п. И есть вероятность их нового преодоления. В то же время и доллар резко растёт, стимулируемый поднятием доходности облигаций и всё теми же ожиданиями дальнейшего увеличения ставок. Индекс доллара DX сохраняется на высотах более 103 п.

"Но такая ситуация одновременного повышения ставок, доллара и рисковых активов – аномальна! И рано или поздно экономическая логика возьмёт верх над эйфорией, - прогнозирует эксперт TeleTrade. - Причём чем дольше и интенсивнее такой общий рост без существенных коррекций, тем ярче может быть обратная реакция. То есть можно сказать, что текущее снижение рисков создаёт всё больше рисков снижения. Был бы только повод. И вряд ли стоит сейчас рассчитывать на сильный дальнейший взлёт фондовых ценностей. Потенциал повышения S&P 500 пока ограничен 2300 п., и вероятная коррекция может оказаться более существенной, чем возможный рост. Зоной поддержки для индекса выступает уровень 2245".

Российская валюта поддерживается высокими нефтяными котировками и сохранением всё того же аппетита к рискам. Очень важное заявление сделал во вторник ЦБ России. Зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор не будет покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов, чтобы не вмешиваться в свободное курсообразование на рынке. То есть препятствий для укрепления рубля со стороны ЦБ не будет? "Позиция эта выглядит рыночно, но не вполне соответствует интересам бюджета, - комментирует эксперт TeleTrade. - Если поставлена цель уменьшать его дефицит, то при повышении нефтяных цен есть смысл ограничить рост курса рубля. Получать больше рублей за баррель, уменьшать необходимость заимствований. В конце концов, сдерживанием курса своей валюты не брезгуют ведущие мировые центробанки – и ЕЦБ, и Банк Японии, и другие. Или ЦБ не верит в рост нефти? Ведь по-прежнему в его ориентировки заложена среднегодовая цена на 2017 г. в $40/барр. Но слова сказаны, и это в принципе создаёт возможность ухода котировок нефти в возможный диапазон $55-60/барр. увидеть в следующем году тот же диапазон 55-60. Только рублей за доллар".