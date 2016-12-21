Хуже рынка в ближайшие недели будут акции металлургического сектора на фоне опасения охлаждения экономики Китая - ИК "Фридом-Финанс"

Нефть продолжает рост перед публикацией данных о запасах. Консенсус-прогноз предполагает резкое сокращение на 2,5 млн барр., уточняет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Эксперт допускает, что в итоге снижение объемов будет не таким сильным, и цена останется в диапазоне $55-55,50. Пара USD/RUB на фоне роста нефти продолжает падение, при этом торговый оборот вновь достаточно низкий. Ориентир на сегодня: диапазон 61-61,50.

На фондовом рынке торги проходят в целом спокойно, динамика основных бумаг разнонаправленная. Исключением являются обыкновенные акции Сбербанка. Они сегодня обновляли максимум на значительных объемах. Эксперт ИК полагает, что движение могло быть вызвано закрытием коротких позиций некоторых участников рынка, что на фоне отсутствия достаточной ликвидности в стаканах спровоцировало резкий взлет. Не исключена и ошибка трейдера во время паники, поскольку максимум наблюдался в течение очень короткого времени. К середине дня торги вошли в нормальное русло. Пока ничто не указывает на то, в бумаге начнется сильная коррекция, поскольку крупные брокерские дома поднимают по ним рекомендацию, а иностранные фонды, на взгляд эксперта, сейчас Сбербанк покупают.

"Коррекция продолжается в энергетике, и там, по моему мнению, процесс еще не подходит к концу, - комментирует Г. Ващенко. - Хуже рынка будут бумаги Мосэнерго, возможно, вслед за этим коррекция перекинется на акции других энергокомпаний. Краткосрочно они выглядят перегретыми, и еще 10-15% снижения на горизонте 2-х месяцев возможно. Также хуже рынка в ближайшие недели могут быть акции металлургического сектора на фоне опасения охлаждения экономики Китая. А лидерами будут акции банковского сектора, ритейла и телекомов. Ориентир по индексу ММВБ на сегодня: 2220-2240 п. Вечером еще будут отыгрываться данные по продажам домов в США, хорошая статистика может подтолкнуть наверх акции финансового сектора. Сейчас привлекательнее смотрятся бумаги ВТБ, сохраняем по ним рекомендацию ПОКУПАТЬ со спекулятивными целями, цель до конца года: 0,08 руб.".